Brambilla: “La squadra sta definitivamente maturando”

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “La vittoria contro il Crotone è stata la riprova della maturazione della squadra perché contro un’avversaria di questo tipo, forte e in salute, ce la siamo giocata alla grande. Questo successo dimostra che i ragazzi sono cresciuti tanto e quel tipo di gara andava interpretata proprio in quel modo. Detto ciò, ormai sono passate due settimane da quella sfida, ora siamo focalizzati sul prossimo appuntamento che ci attende”.

Sulla prossima gara

"Per la classifica che si è venuta a creare nel corso delle giornate, quella contro la Cavese è una gara di fondamentale importanza per noi, ma anche per loro. Dovremo interpretarla come una partita che ci potrà dare i play-off. Vincendo, infatti, saremmo aritmeticamente qualificati alla fase finale del campionato. Dovremo mettere ancora più qualità in campo, ma soprattutto dal punto di vista mentale dovremo affrontarla con la giusta determinazione perchè non sarà decisiva in quanto ce ne sarà un'altra, quella in trasferta contro il Messina, ma sarà davvero molto importante".