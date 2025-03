De Paola: “Juve, non è giusto crocifiggere Thiago Motta”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'arrivo di Tudor e dell'addio di Thiago Motta.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Tudor? Sono parole da Juve, che sono un po’ mancate. Quel qualcosa che ti fa capire che sei in un posto diverso dagli altri deve esserci. Lui ha fatto riferimenti chiari a Lippi, Del Piero, Zidane. E ora vedremo il campo. Premesso che in questo momento è lui la ricetta giusta, la domanda è: qual è l’allenatore giusto in generale? Il massacro di Motta? Io sono contro la crocefissione di Motta, contro una rivalsa fine a se stessa. Era l’allenatore sbagliato in questo momento, magari invece tra due anni diventerà molto forte”.

Sulla Juve

“Chi giocherà di più nella Juve? Vuole partire con la difesa a tre e altri tre davanti, poi vedremo a centrocampo. Ed è quello che mi preoccupa, capire chi sceglierà. E poi ho dubbi sul centrale difensivo. Ho dei dubbi su Gatti. E’ un giocatore che scappa dall’avversario. Io mi aspetto più Veiga o Kelly al centro della difesa insieme a Kalulu. Un altro dubbio è McKennie, che viene detto che è utile ma a cosa?” Intanto ecco le parole di Tardelli<<<