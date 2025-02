Calciomercato Juventus, 100 milioni per due colpi: che bomba!

La Juventus sta lavorando alla costruzione di una grande sessione di calciomercato in vista della prossima estate

Calciomercato Juventus, occhi bene aperti: per il prossimo anno si sogna in grande

La Juventus sembra avere tutta l’intenzione di muovere diverse pedine in sede di calciomercato. L’idea è chiaramente quella di provare a rendere la rosa a disposizione del club bianconero ancora più forte e la direzione intrapresa da Giuntoli è molto netta e chiara. Tanto che le indiscrezioni che abbiamo raccolto ci dicono che nel mirino, avrebbe messo ben due attaccanti per rivoluzionare completamente il comparto offensivo.

100 milioni per due nomi

Il punto di partenza è chiaramente quello legato a Vlahovic. Il giocatore bianconero sembra pronto a dire addio. L’accordo sul rinnovo di contratto non c’è e anche per questo motivo, Giuntoli non può permettersi di ritrovarsi col rischio di perderlo a zero più avanti. Ecco il motivo per cui la cessione pare inevitabile. Ma rispetto ai possibili colpi in entrata? La sorpresa, sta anche lì. Nelle idee della Juventus ci sarebbe infatti la volontà di provare un doppio colpo. Un doppio colpo con due calciatori che in totale, costerebbero 100 milioni di euro. Il primo nome è quello di Osimhen. Il secondo, quello di Zirkzee. Calciatori che piacciono tanto alla Juventus e che entrambi potrebbero rivoluzionare il comparto offensivo, insieme alla conferma – auspicata – di Kolo Muani. L’idea, è quella di incassare una 60ina di milioni da Vlahovic, aggiungercene 40 e portarsi a casa sia l’ex Napoli che l’ex Bologna. In casa Juventus, qualcosa di molto grosso bolle in pentola. Non resta altro da fare che attendere e vedere quel che succede. Detto questo, rispetto alle cessioni, occhi bene aperti: si sta lavorando a qualcosa di molto grosso che potrebbe stravolgere la rosa bianconera <<<