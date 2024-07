De Paola: “Alla Juve sono mancate le idee negli ultimi anni”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione della Vecchia Signora.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “La società che sta facendo più cambiamenti in questa sessione di mercato è certamente la Juve. Se provate a osservare gli acquisti delle grandi squadre in lotta per lo scudetto, quella bianconera vedrà certamente titolari i quattro acquisti realizzati finora: Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz e K. Thuram. Thiago Motta usa argomenti netti per far capire chi è dentro e chi è fuori il progetto. La Juve aveva bisogno di un approccio quasi scioccante dopo tre anni di delusioni per nulla ripagati da una “misera” coppa Italia. Non era in discussione la rosa quanto la mentalità negativa germogliata nello spogliatoio. Una sorta di menefreghismo per la causa comune sul qual è necessariamente intervenuto a gamba tesa Giuntoli. Troppo forte la cura (appena iniziata) per non comprendere fino in fondo il problema generato attorno a un Allegri del tutto latitante su dinamiche di spogliatoio e di gioco. Per fortuna dei bianconeri si è voltato pagina e si guarda con interessa alla rivoluzione in attesa che Motta possa realizzare le sue idee. Perché sono proprio le idee quelle che sono mancate alla Juve negli ultimi anni. Idee di gioco e idee strategiche sul futuro. Impossibile non pensare ai confronti per capire e apprezzare le differenze”.