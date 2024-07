De Paola: “Piano con le critiche contro la Juventus…”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'amichevole della Vecchia Signora.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Io credo che Giuntoli si stia muovendo bene e secondo i dettami che aveva reso pubblici in conferenza stampa, sta cercando di risanare la situazione e nello stesso tempo non tradire la missione sportiva del club. La sconfitta con il Norimberga? Ho visto qualcuno inneggiare ad Allegri, ma a certi tifosi dico che stare sulla riva con il fucile puntato sulla propria squadra è controproducente, non ha senso giudicare un’amichevole nella quale gran parte della squadra era formata da ragazzini. Soulè? È chiaro che su di lui ci siano grandi aspettative, ma Soulé non è Ronaldo e io sulla Roma ci andrei cauto”.