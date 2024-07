De Paola: “L’Allegri-bis è stato un disastro totale…”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del triennio di Allegri in bianconero.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Allegri è stato il disastro tecnico degli ultimi tre anni calcistici della Juve che ne è uscita senza gioco e con giocatori svalutati. La rivoluzione in atto era assolutamente necessaria anche per risanare uno spogliatoio che aveva assunto una mentalità impiegatizia e poco propensa al sacrificio. Anche in questo caso: fiduciosa attesa certamente, ma nessun rimpianto. Ai tifosi resterà, come sempre, l’ultima parola. Quelle di prima, tante, non contano mai nulla. Il tifo ha memoria debole riguardo a se stesso. Alla fine sarà sempre colpa di qualcun altro”.