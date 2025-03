Danilo: "Alla Juve mi è capitato di essere fischiato ma..."

Danilo è ritornato sul suo periodo in forza alla Juventus: il difensore ha ricordato alcune partite nel quale la squadra è stata fischiata

Ospite del podcast Più, condotto da Mattia Perin, l’ex difensore della Juventus, Danilo, oggi al Flamengo, ha ripercorso diversi episodi della sua lunga carriera. Sul suo passato in bianconero, il difensore brasiliano ha detto: “Ad oggi, con la Juventus, con la Nazionale Brasiliane capita di essere fischiati, soprattutto in squadre dove la pressione è massima, oggi riesco a girarmi e dire ‘faremo meglio’. Quel momento di difficoltà mi ha insegnato ad avere questa forza, questa consapevolezza. Mi ha anche aiutato a capire che un piccolo momento non definisce l’intera situazione”.

Danila: “Senza le difficoltà non sarei arrivato così”

La mia carriera, alla fine, non è stata lineare. Ci sono stati tanti cambiamenti ed io li ho accettati, anche con paura mi davano motivazione. Ad oggi, a quasi 33 anni dopo 13 anni alla Nazionale Brasiliana, da capitano e anche alla Juventus, guardo indietro e penso menomale che ho avuto tutte quelle difficoltà, non sarei arrivato così, con questa consapevolezza sull'importanza di questo lavoro. La vita è fatta di incertezza, il cambiamento è importante nell'evoluzione di una persona. Sono grato di quei momenti difficili".