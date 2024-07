De Paola: “Giuntoli ha messo in discussione tante cose”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del lavoro di Giuntoli a Torino.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Innanzitutto una certa determinazione basata su idee ben chiare, e questo lo si vede dal mercato ma non solo. Basti pensare al trattamento riservato a Rabiot, è palese che il direttore non ha intenzione di aspettare nessuno. Bisognerà vedere quale politica verrà adottata sui giovani e quale sarà l’impatto di un allenatore nuovo che però andrà lasciato lavorare. Giuntoli sta mettendo in discussione tante cose, compresa la squadra che in un modo o nell’altro l’anno scorso era riuscita comunque a vincere la Coppa Italia. Ho l’impressione che si sia trovato a fare i conti con uno spogliatoio un po’ anarchico e stia facendo in modo di rimetterlo in riga”.