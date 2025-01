De Luca: "Juve? Ricordo ancora l'episodio con l'ASL 1..."

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha detto la sua sulla Juve, ricordando il precedente del 2020.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha detto la sua ad un evento, parlando anche della Juventus, in vista della partita di domani contro il Napoli. Ecco le sue parole riportate da Il Mattino, ricordando il match che non si disputò per l’emergenza Covid: “Ricordo a proposito della Juve quando con l’Asl Napoli 1 avevamo bloccato la squadra in partenza per Torino e la Juve si presentò comunque sul campo per provare a prendere i 3 punti. Non fu semplice, poiché coinvolse comunicazioni rapide tra il club, le autorità sanitarie e le istituzioni calcistiche. Una situazione indegna. Hanno cercato di farmi causa e sono rimasti fregati”.

Le parole di De Laurentiis

“Abbiamo fatto fare un’indagine prima del Covid, per altro molto costosa, scoprendo che soltanto nel mondo occidentale si registrano qualcosa come 83 milioni tra simpatizzanti e tifosi del Napoli. Dopo il terzo scudetto e dopo 14 anni in cui siamo stati l’unica squadra italiana a giocare costantemente in Europa, credo che oggi dovrebbero essere molti di più. Poi, come sempre capita nella vita e nello sport, se vinci tutti salgono sul carro, altrimenti scendono”. Intanto ecco le probabili formazioni sulla sfida di domani tra Napoli e Juventus<<<