De Carlo: “Juventus e Napoli antagoniste dell’Inter”

De Carlo ha parlato delle possibili favorite alla vittoria dello scudetto: per il giornalista, le avversarie dell'Inter saranno Juve e Napoli

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Lapo De Carlo ha fatto il suo pronostico sulla lotta scudetto. Per il giornalista, la Juventus sarebbe tra le principali candidate al successo finale. Ecco le sue parole: “Juventus e Napoli per me sono favorite rispetto alle altre, insieme all’Inter. Il Milan non si è rinforzata ma neanche indebolita, potrebbe sorprendere perché non ti aspetti troppo. Leao dice che è cambiato ora che è papà c’è ragione di credergli. Oggi il Napoli è impressionante, una macchina da guerra con Conte. La squadra è forte, avere 10 partite in meno rispetto agli altri conta poi”.

De Carlo sulla Juve di Thiago Motta

Il giornalista ha proseguito: “Per quanto riguarda la Juve, per Koopmeiners c’è l’accordo col giocatore, ma non so come fai a prendere lui, Adeyemi e Todibo. Se lo fai, la squadra è pazzesca e va considerata favorita con l’Inter. A me piace Thiago Motta, anche Douglas Luiz, poi Adeyemi è un giocatore magnifico, se poi prendi Galeno è uno che ha fatto molto bene e non sbagli. Bisogna capire quanto cresce Vlahovic, che non ha reso ancora come ai tempi della Fiorentina. Bene la difesa, potrebbe arrivare Todibo”.