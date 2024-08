Juve, Polverosi: “Koopmeiners sposterebbe gli equilibri”

Alberto Polverosi ha parlato dell'eventuale colpo in entrata della Juventus con Teun Koopmeiners, promuovendo in toto l'operazione bianconera

Sulle colonne de Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato del calciomercato della Juventus e in particolare dell’eventuale colpo Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Koopmeiners da solo non vince le partite, ma sposta gli equilibri e soprattutto può avvicinare sensibilmente la Juventus all’Inter. Sarebbe il quinto acquisto (tutti titolari) che Giuntoli consegna a Thiago Motta certificando quanto era chiaro anche nella travagliata stagione di Allegri, ovvero quella squadra poteva giocare meglio ma come risultati non poteva fare di più, ottenere di più”.

Polverosi: “Koopmeiners giocatore di spessore”

Il giornalista ha proseguito: “Teun Koopmeiners è uno dei giocatori di maggior spessore della Serie A se abbiniamo la tecnica al lavoro duro, la raffinatezza alla forza fisica, i gol alla rincorse, gli assist ai contrasti. Ha il tiro e la visione di gioco, lavora per sé e per i compagni, ha un pensiero svelto e una notevole facilità a combinare con compagni dalle diverse caratterstiche. E’ una mezz’ala che nel modulo di Thiago Motta potrebbe ricoprire il posto del trequartista, dove spesso lo ha impiegato anche Gasperini. Serve un’impresa per abbassare il monte-ingaggi e rientrare sul piano economico con Douglas Luiz, Thuram e prossimamente Koopmeiners, ma questi sono i giocatori su cui Thiago Motta può rilanciare le ambizioni dei bianconeri. Quanto ai giovani della Next Gen, per adesso restano in seconda fila”.