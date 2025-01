Danilo saluta la Juve: “Mi sarebbe piaciuto salutare lo stadio”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all'esterno dell'aeroporto prima della partenza per il Brasile, Danilo ha salutato la Juve

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno dell’aeroporto prima della partenza per il Brasile, Danilo ha detto: “Mi sarebbe piaciuto salutare lo stadio e andare via in modo diverso. Ma ho bei ricordi, sono stati 5 anni e mezzo che mi hanno fatto meglio come persona, uomo e calciatore. Mi porto dietro questi ricordi. Non ho rimpianti, ho sempre dato la massima disponibilità dal primo all’ultimo giorno. Mi dispiace non avere la possibilità di salutare la gente allo Stadium. Ho dato il mio massimo, ho la coscienza pulita“.

Juve, le parole di Danilo

"Cosa è successo? Non è una domanda da farmi – ha continuato -. Mi sono messo sempre a disposizione, ho fatto sempre il mio lavoro. Il rapporto che avevo con la squadra lo porterò per sempre, poi non posso incidere sulle scelte di allenatore e società. La maglia della Juve è stata la più importante della mia vita e della mia carriera. La Juve ha cambiato il mio livello di calciatore e come spessore. Di questo devo dire solo grazie. Porterò i tifosi ovunque per tutta la vita. La Juventus sono loro, non i calciatori o i dirigenti. La Juventus sono i tifosi e sarà sempre così. Grazie anche a voi per questi anni, scusate per qualche momento di agitazione e ci rivedremo sicuramente. Tutti hanno capito. Ora voglio solo andare, auguro il meglio ai ragazzi. Sarò un tifoso in più a sostenere anche dalla tv".