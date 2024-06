Danilo, parole d’amore: “Impossibile che lasci la Juventus”

Danilo, capitano della Juventus, ha allontanato qualsiasi voce sul suo futuro: per il calciatore non c'è motivo di lasciare il bianconero

Intervistato per Globo Esporte, Danilo, difensore e capitano della Juventus, ha parlato del suo futuro in bianconero. Ecco le sue parole: “Al momento posso solo dire che è impossibile che lasci la Juventus. Sono completamente concentrato sul progetto bianconero con Thiago Motta che è appena arrivato. Parliamo di un allenatore che ha un’idea di calcio molto moderna”.

Juve, Danilo e il ritorno in Brasile

Danilo ha spiegato quando invece intenderebbe salutare la Juventus: “La mia famiglia è tutta tifosa del Flamengo, è una follia. Ogni volta che c’è una partita del Flamengo, fanno un barbecue per guardarla. Ho una cognata che piange per il Flamengo. Al momento ho un contratto con la Juventus fino al 2025, con la possibilità di estensione per un altro anno. Sto ancora pianificando i miei prossimi anni come giocatore. Non voglio giocare troppo a lungo, due o tre anni è il massimo che voglio giocare. Se decidessi di tornare in Brasile, le mie priorità sarebbero Flamengo e Santos“.