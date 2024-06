Danilo sulla Nazionale brasiliana: “Un orgoglio indossare la maglia”

Danilo, calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla Nazionale brasiliana, parlando anche del prossimo torneo.

Danilo, calciatore della Juve, ha detto la sua dal ritiro del Brasile. Ecco le sue parole: “Ci sono due cose, due esercizi, che vorrei fare: primo, vorrei ricordare a ciascuno di noi qui il discorso dello chef Wallace, che passa inosservato. Ma Wallace, lo chef, si è alzato sulla sedia con gli occhi pieni di lacrime, entusiasta di cucinare per la nazionale brasiliana, di essere lo chef della Nazionale brasiliana, un sogno di essere un calciatore, non ce l’ha fatta e per lui che è qui e non ha l’opportunità di indossare la maglia ma di cucinare per la Nazionale…per lui è un motivo di grande orgoglio. Non possiamo dimenticarlo, perché anche noi rappresentiamo quel sogno, e siamo anche responsabili di quel sogno”.