D’Amico: “La Juventus si è mossa bene sul calciomercato”

Andrea D'Amico ha commentato il calciomercato della Juventus: il procuratore ha promosso le mosse dei bianconeri per rafforzare la squadra

Intervistato per Radio Anch’io Sport, Andrea D’Amico ha commentato i movimenti in questa sessione di trasferimenti invernale, tra cui quelli della Juventus. Ecco cosa ha detto: “I migliori affari di questa sessione? Certamente inaspettata è stata la partenza di Morata dal Milan. Gli arrivi di Walker e Gimenez sono molto importanti. Ma anche la Juve si è mossa altrettanto bene. Per Milan e Juve la Champions rimane un obiettivo infallibile”.

D’Amico: “La Juventus ha cambiato la propria struttura”

Lo storico agente ha aggiunto: “Più che un calciomercato è stata una rivoluzione. Molti allenatori hanno voluto stravolgere la fisionomia delle proprie squadre. A seconda degli obiettivi, squadre come Fiorentina, Milan, Juventus, Genoa, Como e Monza hanno cambiato la propria struttura. Ci sono ancora dei colpi in canna e situazioni da monitorare come Balotelli al Venezia o Joao Felix al Milan. E soprattutto il Napoli potrebbe trovare in Saint-Maximin un sostituto di Kvaratskhelia“. Leggi anche la suggestione per la panchina della Juventus nella prossima stagione <<<