Damascelli: “Per la Juventus il “peggiore” avversario possibile”

Tony Damascelli ha parlato del prossimo impegno in Serie A della Juventus: per il giornalista, l'incontro bianconero sarebbe pieno di insidie

Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli ha parlato della ripresa della Serie A in seguito alla sosta per le Nazionali. Per il giornalista, saranno due i match clou del weekend, uno di questi quello della Juventus impegnata in casa contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Juventus-Lazio di stasera rientra in questo discorso, così come Roma-Inter di domani mentre Milan, Bologna e Atalanta non hanno, nel week end, impegni delicati a meno di trappole imprevedibili. Detto così si dovrebbe dedurre che a godere del calendario altrui possa essere il Napoli in viaggio ad Empoli senza altro cui pensare”.

Damascelli: “Lazio squadra fresca senza pressioni”

Il giornalista ha proseguito: “Si ricomincia con molti dubbi e poche certezze, classifica ristretta ma per alcuni sembra già arrivato il momento di spiegare la propria identità. La Juventus innanzitutto perché priva di mezza squadra di titolari affronta l’avversario “peggiore”, il più fresco, quello che ha minori pressioni, dunque la Lazio di Baroni e Lotito pronta a cambiare la cronaca propria e della formazione bianconera che presenta il misterioso Douglas Luiz subito in campo, dall’altra parte molta curiosità per vedere a Torino l’unico Tavares, Nuno, capace di stupire a differenza del suo compatriota portoghese, Carlos, il meno amato nel gruppo di famiglia”.