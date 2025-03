Damascelli: “Il problema della Juventus è a bordocampo”

Tony Damascelli ha parlato del momento difficile della Juventus: per il giornalista, il problema sarebbe da ricercare nei piani alti del club

Intervenuto a Rai Sport, Tony Damascelli si è espresso sul momento difficile della Juventus. Ecco le sue parole: “Ci sono tre giocatori Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Koopmeiners l’anno scorso hanno segnato 40 gol. Mettete 40 gol in più a questa Juventus e capite dove è il problema. Il problema è a bordocampo, inutile pensare ad altro o che si possa uscire da questa situazione. L’unica soluzione della Juventus è di vendere la società e di cambiare proprietario che si deve occupare di altro, di cambiare tutta la dirigenza e cercare un allenatore. Non c’è un’altra soluzione”.

Damascelli: “La Juventus verrà venduta”

Il giornalista ha anche aggiunto: "(…) La storia degli Agnelli va a concludersi, in maniera anche bizzarra, e la sconfitta contro l'Atalanta non è un episodio, ma sono un episodio le cinque vittorie di fila. La Juventus verrà venduta e già ci sono dei movimenti all'interno del club, da tempo sostengo questo e l'epilogo sarà questo perché la dinastia non intende più mettere soldi nel club. Thiago Motta? Non sa nulla della Juventus, non conosce la storia della sua storia (…). La Juventus ha cancellato la storia. C'è uno che comanda ma il fatto che Giuntoli sia tifoso della Juventus non significa nulla, non ha dentro la Juventus. A Torino è accaduto questo per scelta dell'azionista di riferimento che già nel 2006 consegnò la squadra a Blanc e Cobolli Gigli, poi al cugino per altri motivi e ora ad un commercialista e ad un amministratore delegato di cui non si conosce bene il significato o forse qualcuno lo conosce".