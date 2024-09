Damascelli: “Alla Juventus manca un difensore alla Bonucci”

Tony Damascelli è ritornato sulle ultime uscite ufficiali della Juventus: per il giornalista servirebbe un profilo come Leonardo Bonucci

Intervenuto a Radio Radio, Tony Damascelli ha parlato della Juventus vista in queste prime partite ufficiali. Ecco le sue parole: “Contro la Roma, Thiago Motta stato molto presuntuoso, voleva dimostrare di poter fare meglio di Allegri con quei giocatori e non è vero. La Juventus dello scorso anno con squadre di rango eguale al suo perdeva, adesso ha vinto con Como e Verona. Dopo tre giornate non possiamo essere giudici. Thiago Motta ha approfittato troppo della propaganda di alcuni giornali in proprio favore”.

Damascelli: “Bremer e Gatti non cambiano il gioco”

Il giornalista ha aggiunto: “Rimango dell’idea debbano giocare quelli bravi, che non sono quelli che ha utilizzato lui. Si possono usare i giovani, ma devono essere più svelti a far partire l’azione. Federico Gatti e Bremer non hanno capacità di far ripartire il gioco. Manca un difensore come Leonardo Bonucci. Era l’uomo che ti cambiava il gioco”.