La Marca: “Impressionato dalla Juventus per due motivi”

Domenico La Marca è ritornato sul march della Juventus contro la Roma: il giornalista ha esaltato alcune peculiarità della squadra bianconera

Intervenuto a 1 Football Club, Domenico La Marca ha fatto il punto sull’ultimo turno del campionato di Serie A. Riguardo a Juventus-Roma, il giornalista avrebbe giudicato la partita come match poco spettacolare. Ci sarebbero però degli spunti ricorrenti che farebbero ben sperare sulla stagione della squadra bianconera.

Le parole di La Marca sulla Juve

“È stata una partita poco spettacolare, dove la Juventus affrontava un avversario come la Roma che era alla ricerca di un equilibrio tattico, dal punto di vista del gioco si è visto poco, ma bisogna riconoscere che questa Juventus sta impressionando in queste prime giornate per la sua solidità difensiva e la capacità di tenere la squadra sempre corta. Chiaramente anche la Juventus avrà bisogno di tempo per inserire i nuovi acquisti che cambieranno ed innalzeranno notevolmente il potenziale offensivo della rosa a disposizione di Thiago Motta“.