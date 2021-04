Dalla Turchia: contatti avviati per Cuadrado al Galatasaray

Il calciatore bianconero potrebbe trasferirsi a fine anno

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo oggi alla Continassa per il penultimo allenamento in vista del derby di sabato contro il Torino. I bianconeri, che prima della pausa hanno perso il casa contro il Benevento dicendo probabilmente addio alle residue speranze di vincere il decimo scudetto di fila, sono chiamati a vincere la stracittadina per non tornare invischiati nella lotta per la Champions: in caso di un altro passo falso infatti, la classifica si accorcerebbe ancora di più, e gli uomini di Andrea Pirlo sarebbero costretti a guardarsi alle spalle per evitare la rimonta delle squadre dietro in classifica.

Un periodo importante quello che sta per iniziare, con i bianconeri che nel giro di quattro giorni giocheranno con il Torino e poi contro il Napoli, nella partita che verrà recuperata mercoledì dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che ha tolto la vittoria a tavolino assegnata inizialmente ai bianconeri riprogrammando la partita. Un mini ciclo importante, da cui i bianconeri sperano di uscire a punteggio pieno per consolidare il posto Champions in vista del prossimo anno.

In estate poi sarà ancora una volta rivoluzione, con il centrocampo della squadra che dovrebbe subire numerosi interventi per aumentarne la qualità e la consistenza, che in questi anni sono mancate. Paratici lavorerà anche in uscita, con molti giocatori che dovrebbero lasciare Torino alla fine dell'anno. Tra questi non dovrebbe figurare il nome di Juan Cuadrado: il colombiano è stato uno dei migliori della stagione, dimostrando spirito di adattamento e sacrificio. Sicuramente quindi il calciatore sarà uno di quelli da cui ripartire per il prossimo anno, anche se stando a quanto riportato dal portale turco Fotomac, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sull'esterno bianconero, su espressa richiesta del tecnico Terim. In Turchia parlano di contatti già avviati definendo già il possibile approdo del colombiano come un "acquisto bomba". Difficilmente la Juventus si priverà comunque dell'esterno, in scadenza tra due anni e in trattativa per il rinnovo.