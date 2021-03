Juventus e Snickers: nuova importante partnership

Un'altra importante partnership commerciale per i bianconeri

Un'altra importante collaborazione per i bianconeri. La Juventus e l'azienda Snickers si uniscono per dare vita ad una partnership commerciale che darà vita a tante iniziative importanti. Il logo di Snickers sarà proiettato durante tutte le partite di Serie A all ’Allianz Stadium per supportare la squadra nei momenti più importanti e incisivi del Campionato. Per chi parteciperà al concorso ci sono un palio importanti premi.

Il comunicato ufficiale recita: "Snickers e Juventus insieme per lo sport e il divertimento. Dalla partnership tra l’iconica barretta e il Club calcistico italiano, insieme per appassionare il grande pubblico, arriva una promozione tutta da scoprire e una divertente campagna video Torino, 31 marzo 2021 – Con tutta la sua energia, Snickers scende in campo al fianco di Juventus Football Club per regalare emozioni e divertimento agli amanti dello sport e del cioccolato. Da oggi, prende il via a una collaborazione speciale dal gusto inimitabile, che vede il lancio di una promozione da non perdere! Fantastici premi - dalla maglietta al pallone della squadra - sono in palio per chi parteciperà al concorso: per farlo, sarà sufficiente acquistare un prodotto Snickers e inviare, tramite sms, i dati dello scontrino al numero dedicato e scoprire immediatamente se si è tra i fortunati vincitori! L’energia di questo inarrestabile duo buca anche lo schermo: 5 top player del Club Bianconero, Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Weston McKennie, Federico Chiesa e Alex Sandro, sono i protagonisti, a fianco di Snickers, della divertente campagna “Non sei più tu quando hai fame”, on air nelle prossime settimane con un coinvolgente video già disponibile sul canale YouTube di Snickers. Parola d’ordine: celebrare l’energia della gustosa barretta con un cuore di croccanti arachidi tostate, immerse in un tenero ripieno di caramello ricoperto di cioccolato al latte".