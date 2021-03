Criscitiello: “Ronaldo sarà sul groppone per un altro anno. Dybala se ne andrà”

Il giornalista si espone in merito alla situazione in casa bianconera

redazionejuvenews

Fuori dalla Champions League e con la corsa al decimo Scudetto consecutivo ormai compromessa, la Juventus adesso deve fare i conti. Sappiamo tutti che la rosa è da rifondare, magari puntando a quei 4 o 5 giocatori che sono imprescindibili e che possono fare la differenza nel medio a lungo termine. A parlare della situazione precaria della Juventus è stato il giornalista Michele Criscitiello ai microfoni di Radio Bianconera. Il direttore di Sportitalia e Tmw non ha avuto peli sulla lingua nel dire la sua in merito alla deludente stagione della Vecchia Sonora: “La Juventus sta andando al di sotto di tutte le aspettative” ha detto il giornalista. Ma è convinto però che la squadra di Andrea Pirlo “alla fine riuscirà ad andare in Champions perché ha dei valori nettamente superiori a quelli di Atalanta e Napoli”.

Criscitiello, però, non è stato clemente con i senatori della Juventus, riservando loro delle parole al veleno: “Chiellini doveva smettere quando ha capito che il fisico non lo sosteneva e Buffon e Bonucci non sarebbero dovuti tornare” ha detto Criscitiello. Negli ultimi giorni, infatti, il destino di Chiellini e Buffon è ancora incerto, dove il primo dovrebbe firmare il rinnovo (ma ancora non si sa nulla) e il secondo non intende smettere e vorrebbe continuare a giocare, rivelando che essere la riserva gli sta stretto. Un futuro, dunque, che presumibilmente sarà lontano da Torino e in qualche club che gli permetterà di giocare titolare.

Ovviamente Criscitiello non si è lasciata sfuggire l'occasione di parlare di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il giornalista è certo che “Ronaldo credo che la Juve ce l’avrà sul groppone per un altro anno. Farà il suo solito bottino di gol ma la carta d’identità prima o poi presenterà il conto. Per quanto riguarda Dybala penso che possa essere inserito in uno scambio, spero migliore di quello che è stato fatto con Pjanic e Arthur”