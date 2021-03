Dalla Spagna: assalto di una big europea per Chiesa

Il numero 22 corteggiato da un club europeo

redazionejuvenews

Tra i volti nuovi arrivati in estate in casa Juventusc'è Federico Chiesa, giunto all'ombra della Mole nelle ultime ore di mercato. Il figlio d'arte è stato acquistato dalla Fiorentina in prestito oneroso (10 milioni di euro) con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 40 milioni (più altri 10 di eventuali bonus). Il numero 22, arrivato tra lo scetticismo generale dei tifosi, è stato in grado di far ricredere tutti con le sue prestazioni, che fin qui hanno fruttato la bellezza di 11 gol e 10 assist tra tutte le competizioni giocate.

Del ragazzo, in particolare, ha colpito la grande voglia messa in campo anche nelle situazioni più difficili, come ad esempio la doppia sfida in Champions League agli ottavi contro il Porto, conclusasi con la seconda eliminazione consecutiva a questo turno dei campioni d'Italia in carica. Sia nella trasferta di Oporto, che nel ritorno di Torino, Chiesa ha gonfiato la rete, portando a quota quattro le marcature totali nella massima competizione europea (la prima alla Dinamo Kiev nel successo per 3-0 all'"Allianz Stadium). Naturale che, quanto di buono fatto fin qui, attirasse gli interessi degli altri grandi club d'Europa. Stando a quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes, sarebbe il Manchester United la squadra al momento più interessata all'acquisto dell'ex viola.

I Red Devils, che a meno di sorprese confermeranno Ole Gunnar Solskjaer in panchina anche per la prossima stagione, avevano già tentato l'assalto al gioiellino nato a Genova nelle passata stagioni, salvo poi doversi arrendere alla concorrenza della Juventus, che ha bruciato le avversarie sul tempo. Dall'Inghilterra, però, sarebbero intenzionati a riprovare l'assalto, sapendo che non sarà però affatto facile strappare alla "Vecchia Signora" uno dei gioielli sui quali si vuole costruire un nuovo ciclo di vittorie. Il costo attuale del cartellino di Chiesa, aspettando l'ufficialità del riscatto dalla Fiorentina, viene valutato dalla Juve tra i 70 e gli 80 milioni di euro.