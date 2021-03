Rinvio Juve-Napoli, ancora polemica: la Roma risponde alla Lega

La società giallorossa non si arrende dopo la decisione del rinvio Juve-Napoli: "Risposta ridicola, c'è disparità di trattamento".

I giallorossi non ci stano e rispondono alla Lega in merito al rinvio di Juve-Napoli. L'incontro tra i bianconeri e i partenopei è fissato ora per il 7 aprile. Dopo che la Lega aveva risposto alla lettera della Roma sostenendo che il match era stato spostato in maniera legittima. La società capitolina, tuttavia, ha dichiarato: "Risposta ridicola, c'è disparità di trattamento". La Roma aveva espresso il proprio malcontento per la decisione di spostare la gara tra le sue dirette concorrenti per un posto in Champions League. Tuttavia la risposta ricevuta, secondo la quale tutto è stato fatto secondo le regole in quanto sia la Juventus che il Napoli sono fuori dalle competizioni Europee, non ha soddisfatto i dirigenti della Roma.