Raiola: “Pogba? La mia era un’opinione, non ne parlerò più. Per Haaland solo dieci squadre”

Il procuratore ha parlato del futuro dei suoi due giovani assistiti

redazionejuvenews

Il procuratore Mino Raiola è tornato a parlare dei suoi assistiti, in particolare di due delle stelle del suo arsenale. Paul Pogba e Erling Haaland sono stati infatti al centro delle parole rilasciate alla BBC dall'agente dei due talenti. Il francese quasi sicuramente lascerà Manchester in estate, con la Juventus che spera di riportarlo a Torino, mentre per lo svedese potrebbero aprirsi le porte del mercato vista la clausola rescissoria di 75 milioni di euro che entrerà in vigore in estate.

"Se le trattative di questa estate risentiranno di questa situazione? Non credo ci sia correlazione. Per i talenti straordinari si farà sempre spazio. Oggi è ovvio che tutti guardino a Erling come un potenziale top perché è difficile fare ciò che fa alla sua età. Sarà una delle stelle future, del prossimo decennio. Abbiamo visto Ibra, Ronaldo e Messi arrivare a un'età in cui ci si chiede: per quanto tempo possiamo ancora goderceli? Così tutti stiamo guardando alla nuova generazione. Per me possono permetterselo solo un massimo di 10 club, solo 10 possono dargli la dimensione che vorrebbe se dovesse lasciare il Dortmund. Quattro di questi sono in Inghilterra. Non credo ci sia un direttore sportivo o un allenatore nel mondo che direbbe: non sono interessato. È come dire che c'è un team di Formula 1 che non è interessato ad Hamilton".

"Quando ho detto che Pogba avrebbe lasciato lo United ho espresso solo un'opinione, non volevo causare problemi. Non penso di aver destabilizzato nessuno, hanno avuto una grande stagione e sono stati pure primi per un certo periodo. Pensate che i grandi giocatori come Pogba, o anche Solskjaer, che ha vinto tutto nella sua vita, siano destabilizzati da ciò che dice Mino Raiola? Io non credo, ma non ne parlerò più. Mi renderà la vita un po' più noiosa, ma che sia così". Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un'altra clamorosa notizia di mercato in casa bianconera: addio CR7, arriva l'annuncio in diretta TV! <<<