Daffara: “Juve Next Gen? Ti crescono con una certa mentalità”

Giovanni Daffara, calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Ultimo Uomo: “Uscire può essere un rischio, senza dubbio. E non dico che sia necessariamente una cosa negativa, anzi, perché ogni esperienza ti fa crescere – anche solo andare a vivere da solo in un’altra città, lontano da casa e famiglia, cambiare le abitudini di vita, insomma cose non per forza legate al calcio”.

Sulla Next Gen

"Però ovviamente stando alla Juventus, tutta l'attenzione e la protezione che senti di avere da parte del club sono d'aiuto. E nella Next Gen ti crescono con una certa mentalità, quella che serve per arrivare in un club di primo livello come la Juventus. Se avrò un'occasione qui, non vedo motivo per cui dovrei andare a giocare altrove".