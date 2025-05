Calciomercato Juve-City, pronta offerta clamorosa per...

Indiscrezione da urlo in casa Juventus relativa ad una voce di calciomercato che arriva direttamente dall'Inghilterra

La Juventus dovrà prendere molte scelte in estate. Molte di queste saranno vincolate a come terminerà la stagione in essere: mancano due partite alla fine della Serie A ma ancora è in contesa il quarto posto che porta alla qualificazione in Uefa Champions League. I bianconeri se la giocano con la Lazio – inutile per entrambi, l’1-1 di sabato pomeriggio – e con la Roma. Più staccato il Bologna, praticamente fuori Fiorentina e Milan. Vedremo come finirà e poi, in base all’esito, si prenderanno elle decisioni. In entrata, sicuramente, visto che la Juve punta a una grande sessione di rinforzi, ma anche in uscita. Senza i soldi dalla Champions, infatti, qualora finisse male, i quattrini andranno presi tramite le uscite. E le richieste, soprattutto per i giocatori più giovani e talentuosi della rosa, di certo non mancano. Ce n’è una, ad esempio, un po’ inaspettata, che sta circolando in queste ore.

Juventus, occhio al Manchester City: Guardiola ha una idea di calciomercato

La notizia è arrivata sabato e sta trovando conferme sempre maggiori: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, avrebbe personalmente segnalato il nome di Nicolò Savona ai propri dirigenti. Il profilo del giovane terzino classe 2003 è entrato nella testa di Pep in occasione dello scontro in Champions League dello scorso 11 dicembre 2024, da quel momento non è più andato via. In quell’occasione, Savona aveva retto con maturità e lucidità l’uno contro uno con Jeremy Doku, un cliente non comodissimo da marcare. La notizia viene data da Tuttosport che, però, precisa anche la chiara posizione della Juventus. Il club – apprendiamo – valuta Savona attorno ai 20 milioni di euro e considera il terzino un elemento fondamentale del progetto tecnico. Quindi, non c’è l’intenzione di volersene privare. Ma le cose potrebbero cambiare dinanzi ad una non qualificazione in Champions League. A quel punto, se Guardiola si presentasse con il giusto cash, se ne parlerebbe senz’altro. E in tutto questo, occhio: in vista della prossima stagione la Juventus potrebbe vedere stravolta la sua formazione <<<