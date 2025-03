Cucci: "Juve da Scudetto? Allora posso vincerlo anche io..."

Italo Cucci ha parlato delle chances Scudetto della Juve: il giornalista avrebbe manifestato una certa perplessità su questo tipo di scenario

Intervistato a Tutto il mio calcio e non solo, in onda su Elleradio, Italo Cucci ha parlato delle possibilità della Juventus di pervenire allo Scudetto. Ecco cosa ha detto: “Ho sentito dire che la Juve è in corsa per lo Scudetto. Dopo tutto quello che abbiamo visto e raccontato della Juve, cioè un percorso non all’altezza della sua fama e della sua storia, mi son detto che allora questo campionato posso vincerlo anche io stando a casa”.

Cucci: “La Juve non ha espresso un potenziale straordinario”

Il giornalista ha aggiunto: "Anche Tuttosport inveiva contro certe situazioni. Io capisco che la Signora, in quanto Vecchia, abbia bisogno di attenzioni e di devozione, ma se adesso si scrive che la Juve è in grado di vincere lo Scudetto vuol dire che l'hanno aspettata tutti per farle un grande favore e far credere che si può arrivare a vincere anche dopo certe vicissitudini. Negli ultimi tempi le altre squadre si sono fatte mangiare punti, non è stata la Juve ad esprimere un potenziale straordinario giocando a pallone. Allegri? Ha vinto uno Scudetto con il Milan e cinque con la Juventus ed è libero. Vi pare normale?".