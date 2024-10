Cucchi: “La Juventus ha un progetto ben chiaro”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo progetto dei bianconeri.

Riccardo Cucchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Fuori di Juve: “Vorrei estrapolare la mia riflessione senza pensare ai risultati, strana cosa se parliamo di calcio. Credo sia necessario, non solo per la Juve, ma anche per tutte le altre società. Sono sinceramente stanco di ragione solo sull’esito di una partita. A me piace analizzare i progetti e sotto questo aspetto la Juve mi pare abbia un’idea molto precisa che non prevede di vincere subito, ma farlo domani. La cosa dalla quale sono rimasto colpito straordinariamente e non solo nell’ultima gara di campionato che Motta si sia affidato ad un gruppo di ragazzini tra i 19 e i 23 anni”.

Su Fagioli

“Contro il Genoa ne ha schierati ben 5, senza considerare Fagioli in campo. Questa è una storia straordinaria, una contro tendenza rispetto al calcio italiano e merita un’ampia riflessione, un’attenzione particolare. A mio avviso Thiago non deve essere giudicato per quello che accadrà in questa stagione, siamo all’anno 0. La Juve sta cercando di tenere sotto controllo due aspetti. Il futuro e soprattutto, nel presente, l’aspetto economico. L’eccesso di spese deve essere frenato, si sta facendo ricorrendo ai giovani, in gran parte provenienti dalla Next Gen, cosa non abituale nel mondo del calcio. E’ soprattutto questo che mi convince del nuovo corso bianconero”.