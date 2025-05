Juve, il report dell’allenamento in vista del Venezia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della seduta di allenamento.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla seduta di allenamento: “A due giorni dall’importante trasferta contro il Venezia, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A e in programma domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:45, la Juventus ha proseguito la sua preparazione al Training Center. I bianconeri, nella mattinata odierna, sono scesi in campo per lavorare sulla tattica e sulle palle inattive”.

Sulla conferenza di Tudor

“Domani, vigilia della gara, il gruppo si allenerà ancora una volta al mattino. Successivamente, alle ore 13:45, Igor Tudor incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per presentare la partita contro i lagunari. A seguire sarà prevista la partenza della squadra verso il capoluogo del Veneto”. Intanto ecco le parole di Carnevali<<<