Criscitiello: "Thiago Motta? La Juventus non è il Bologna..."

Criscitiello ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: il tecnico dovrebbe assumere alcune accortezze tattiche rispetto a Bologna

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Per il giornalista, il tecnico dei bianconeri dovrebbe modificare alcuni aspetti del suo gioco al fine, come nel caso del Cagliari, acquisire il risultato. Più generalmente, le sue idee di gioco starebbero impiegando troppo tempo ad attecchire. Ecco le sue parole: “Thiago Motta lo stiamo aspettando, lo abbiamo difeso e lo abbiamo incoraggiato. Però adesso deve davvero capire che allenare la Juventus non equivale ad allenare il Bologna. Con l’Empoli, con il Cagliari e con le squadre di bassa classifica le partite le devi vincere. Le devi chiudere”.

Criscitiello: “La Juve sta impiegando troppo tempo a trovare equilibrio”

Il giornalista ha proseguito: “Puoi anche giocare male ma i 3 punti sono necessari e obbligatori. Il cammino in Champions è positivo ma in serie A, per una squadra che deve puntare allo scudetto, sono già troppi i punti gettati al vento con le piccole”. La Juventus alterna prestazioni positive ad altre negative e alcuni calciatori protagonisti dell’ultima sessione di mercato stanno tradendo Giuntoli e le aspettative. La Juventus sta impiegando troppo tempo a trovare il giusto equilibrio. Le giornate passano e i punti non tornano. La cosa importante è che tornino i conti a fine stagione”.