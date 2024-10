Motta: “Dobbiamo migliorare, ma oggi abbiamo fatto tutto noi”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con il Cagliari.

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha detto la sua a DAZN dopo il pari con il Cagliari. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi, abbiamo iniziato con un gol che ci poteva dare tranquillità. Poi piano piano loro hanno preso fiducia, nel finale sono arrivati rigore per loro ed espulsione ed è diventato tutto molto difficile. Vlahovic? Non si dice niente, sono situazioni di gioco. Succede e succederà, ma ci sono altre cose su cui dobbiamo migliorare. Abbiamo gestito un po’ la partita, è una cosa che in Serie A non ti puoi permettere: sono tutte complicate”.

Su Yildiz e Douglas Luiz

“Dopo il vantaggio abbiamo gestito la partita e dobbiamo migliorare lì. In Serie A le partite sono tutte complicate, indipendentemente dalle squadre che affronteremo. Abbiamo lasciato quel piccolo spazio all’avversario di poter rientrare in partita. Abbiamo fatto fatica a chiudere la partita più che lasciare qualcosa al Cagliari. Douglas? Allenare, lavorare, dare il massimo tutti i giorni, vale per lui e per tutti e sicuramente in futuro arriveranno cose positive. Yildiz si poteva inserire prima? Sì, si poteva, ma non ho visto così, ho tenuto il cambio perché non ero sicuro se inserire lui o un altro. E’ entrato bene, non abbiamo chiuso la partita e poi abbiamo preso il pari. Koopmeiners? E’ uscito per un fastidio, si stava lamentando di un dolore. Vedremo come sta”.