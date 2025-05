Criscitiello: “Juve non sei bella. Stagione da 5,5”

Michele Criscitiello ha valutato la stagione della Juventus: per il giornalista, i bianconeri non riuscirebbero a raggiungere la sufficienza

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha dato le sue valutazioni ad alcune squadre tra le componenti principali del campionato di Serie A. Sulla Juventus, il giornalista ha scritto: “Una delle più grandi delusioni della stagione. Raggiunge il minimo sindacale con la qualificazione in Champions ma per il resto è tutto da buttare. Premere tasto reset per l’ennesima volta in pochi anni. Giuntoli non convince nel mercato estivo e neanche in quello invernale. Sbaglia la scelta del mister e quando lo scarica è costretto a prendere il primo che passa, Tudor. Tifosi e proprietà vogliono il cambio. Obiettivo Conte che con un suo eventuale arrivo non vorrà Giuntoli come Direttore Sportivo ma la promozione di Chiellini che farebbe il Manna di turno. Comprami questo e lui te lo prende. Juve brutta e impacciata. Stagione estremamente negativa. Addirittura rischia a Venezia ma se la cava”.

Criscitiello: “Milan da 4. Un disastro totale”

Peggio dei bianconeri, secondo il giornalista, avrebbe fatto il Milan: "Milan voto 4: Disastro totale. La cosa più grave è che dopo questo mega fallimento ancora non hanno capito la strada da prendere. Il problema è che c'è troppa gente non di calcio in questo club. Ibra sta bruciando tutti i crediti che aveva conquistato con gli anni di grande carriera in campo. Furlani è un genietto dei numeri ma sta confermando che il calcio non è il suo settore. Moncada è completamente inadatto per una società come il Milan. Allenatori presi a caso, calciatori sbagliati in estate e in inverno. Soldi bruciati e passione distrutta. 13 milioni per retrocedere dalla C alla D. Se si mettevano di impegno era difficile raggiungere tutti questi obiettivi sciagurati".