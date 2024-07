Criscitiello: “Giuntoli ha fregato tutti su Cabal”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del progetto con i bianconeri.

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sui bianconeri: “Praticamente Giuntoli ha sofferto per un anno. Giuntoli, per chi lo conosce dai tempi della D, per chi l’ha seguito dopo, ha questo modus operandi. Va su tutte le trattative anche se non vuole un calciatore, va a rompere le scatole alle dirette concorrenti. Poi non è detto che si chiusa, ma magari fa alzare il prezzo agli altri. Il colpo Cabal è un colpo importante, Giuntoli ha fregato tutto e tutti. Non parliamo di Messi o Ronaldo poi, ma è tutto proporzionato al calcio italiano”.