Cosmi: “La Juventus ora è più vicina all’Inter”

Serse Cosmi ha fatto il suo pronostico sulle attuali forze del campionato: per l'allenatore, la Juventus avrebbe accorciato il gap dall'Inter

A un mese circa dalla fine della sessione estiva per i trasferimenti, si comincerebbe a osservare quelle che sono le forze del prossimo campionato di Serie A. Intervistato ai margini del forum “Lo sport fa viaggiare” di Cervia, Serse Cosmi è stato chiamato a esprimere il suo punto di vista. In particolare, l’allenatore avrebbe concluso come Juventus e Milan avrebbero ridotto la distanza dall’Inter per puntare al vertice della classifica.

Le parole di Cosmi

“Molto probabilmente Juve e Milan potrebbero avvicinarsi ai nerazzurri, e magari l’Atalanta prendere più coscienza dopo la vittoria in Europa League. Il Bologna? Vincenzo Italiano ha dimostrato molto coraggio, perché si possono avere delle remore a sostituire un tecnico come Thiago Motta. Bologna però è una piazza molto più matura delle altre, sono andati via l’allenatore e i due giocatori più forti. Le attese sono in linea con la maturità di una città”.