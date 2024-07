Nesti: “Senza Koopmeiners la Juventus vale il 25% di meno”

Nesti ha fatto il punto sulla campagna rafforzamento della Juve: per il giornalista, Koopmeiners alzerebbe nettamente il valore della rosa

Attraverso il suo profilo social su Facebook, Carlo Nesti ha fatto un bilancio sul valore attuale della rosa della Juventus a circa un mese dalla fine della campagna acquisti. Ecco le sue parole: “Qualche Juvepensiero personale, tanto per ingannare l’attesa dei nuovi acquisti. In porta, credo che Perin potrà giocarsela alla pari con Di Gregorio. Ha dimostrato, infatti, di valere Szczesny, e conosce già il peso della maglia. In difesa, Todibo al fianco di Bremer, con Danilo che è più di una riserva, è indispensabile, mentre a destra non venderei facilmente Djaló, pur avendo Cabal“.

Il valore di Koopmeiners

Il giornalista ha proseguito: “Per il centrocampo, se non arrivasse Koopmeiners, il valore della squadra scenderebbe del 25%. La mediana è il reparto più importante della rifondazione, e con Douglas Luiz leader davanti alla difesa, e Khépren Thuran uomo di interdizione e raccordo, è fondamentale quel centrocampista offensivo, che manca dai tempi di Vidal. Per l’attacco, 2 certezze sono rappresentate da Vlahovic e Yildiz, mentre ammetto la scarsa conoscenza di Galeno, Adeyemi e Sancho. Nel mio cuore, c’è un’ultima chance per Chiesa, ma forse chiedo troppo”.