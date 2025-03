Cosatti: "La Juve ora è più leggera. Sull'Atalanta..."

Francesco Cosatti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita con l'Atalanta.

Francesco Cosatti, giornalista vicino al mondo della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport, riportate Tuttojuve.com: “Penso che sia corretto dare questa lettura è una Juventus più leggera. Una Juventus che di fatto non ha nulla da perdere, ma ha molto da conquistare. Ha quel terzo posto da provare a raggiungere in questo trend positivo perché alla fine sono cinque vittorie consecutive e 3 clean sheet nelle ultime tre gare. La solidità difensiva della Juventus che ha la miglior difesa di questa Serie A, in questo campionato è un elemento di garanzia”.

Sulla Juve

"È un elemento su cui la Juventus storicamente, ma anche in questa stagione, ha conquistato i suoi punti. È vero che è un periodo strano perché c'è stata la doppia eliminazione, c'è stata la settimana scorsa un momento molto molto critico con quell'incontro tra la società, lo staff tecnico e la squadra però è vero che poi è arrivata una risposta contro l'Hellas Verona in casa. Abbiamo visto una Juventus che ha dato una risposta dal punto di vista del gioco".