Corvino: “Come si fa a chiedere di più a Vlahovic”

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha detto la sua sulla Juve, parlando di Vlahovic. Ecco le sue parole a Tuttosport: “La Juve sta cercando di ricreare i presupposti per tornare a vincere, e credo che Vlahovic abbia contribuito in questo senso. Basta vedere il numero di reti che ha fatto: dal suo arrivo ha segnato sempre un goal ogni 2/3 partite. Come si fa a chiedergli di più?! È difficile trovare un attaccante più prolifico in una fase di ricostruzione simile. Ma poi parliamo di un ragazzo giovane”.

Su Vlahovic

"Se penso che la sua ascesa sia stata frenata proprio dalle critiche? Certo! Ma sarebbe stato così per chiunque. Lui ha sempre dimostrato una svoglia smodata di imparare e migliorarsi. Quando lavoravo alla Fiorentina il mio ufficio dava sul campo di allenamento e mi capitava di vederlo a fine seduta allenarsi da solo contro il muro. Una roba che non ho mai visto fare a nessuno. Dovevo cacciarlo dal campo altrimenti sarebbe rimasto lì fino a notte".