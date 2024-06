Corazzi: “Il Napoli può lottare con la Juventus per lo scudetto”

Corazzi ha parlato della possibile lotta per il titolo nella prossima stagione: per il giornalista, Juve e Napoli sarebbero delle candidate

Intervistato a Radio Kiss Kiss, Emanuele Corazzi si è proiettato sul prossimo campionato di Serie A. Per il giornalista, Juventus e Napoli starebbero cercando di allestire delle squadre in grado di sfidare l’Inter per la lotta al titolo. Ecco le sue parole: “Conte non lo dirai mai, ma il fatto di non fare le coppe è un bene per il Napoli. Il primo step del Napoli è tornare ad essere competitivo in Coppa Italia e in campionato, lottare fino all’ultimo. Se l’Inter fa un altro campionato da 90-95 punti, vincere diventa molto difficile anche per Conte. Ma se l’Inter con il nuovo format della Champions inizia a perdere qualche punto, allora il Napoli può lottare insieme alla Juventus. Ho detto tante volte che Conte è il numero uno al mondo al colmare il gap nell’immediato, poi sulla lunga se le cose non le fai come vuole lui possono esserci delle frizioni”.