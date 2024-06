Juve, Ogbonna: “Thiago Motta sempre stato allenatore in campo”

Ogbonna ha parlato del nuovo tecnico della Juve, Thiago Motta: per il calciatore, il brasiliano avrebbe sempre avuto l'indole da allenatore

Intervistato per Sky Sport, Angelo Ogbonna ha parlato del nuovo e del vecchio allenatore della Juventus, Thiago Motta e Antonio Conte. Ecco le parole del calciatore: “Thiago è sempre stato un allenatore in campo, devo dire la sua calma e il modo di vedere il calcio è sempre stato equilibrato, quello che ha fatto al Bologna non mi ha per niente sorpreso. Sono contento per lui che abbia avuto questa chiamata della Juventus ed è il momento di dimostrare le sue potenzialità. Conte al Napoli per me è un grandissimo connubio, sono due grandi personalità e vedo un futuro molto positivo”.