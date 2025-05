Conterio: “La Juventus ha perso il proprio DNA”

Marco Conterio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle difficoltà di Milan e Juventus.

Marco Conterio, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Il Milan e la Juventus hanno fatto l’esatto opposto. C’entra poco il valore di Teun Koopmeiners e Santiago Gimenez, di Tijani Reijnders e di Khepren Thuram, di Rafael Leao e di Gleison Bremer. In assoluto, rossoneri e bianconeri hanno perso il proprio dna. E’ stato questo l’errore più grande commesso dalle rispettive dirigenze. Perdere la via e non considerare la storia e quell’humus a cui sono da sempre abituati città, piazza, ambiente, spogliatoio, giocatori, Curva. Le rivoluzioni non si fanno in pochi mesi e in Italia non c’è tempo, soprattutto se a spada sfoderata decidi poi di cambiare idea e fare inversione a U tra allenatori e calciatori. Il Milan ha bisogno di grandeur, di calciatori vincenti, di nomi importanti, di chi si identifichi al meglio (in campo e in dirigenza) con il rossonero nel cuore e nel sangue”.

Ancora sulla Juve

"La Juve di dna italiano, di quello 'stile Juventus' che insegnano i senatori e apprendono i novizi, che siano Palloni d'Oro o arrembanti e promettenti campioni".