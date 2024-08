Conterio: “Chiesa al Liverpool una vittoria per tutti”

Marco Conterio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Chiesa al Liverpool.

Marco Conterio, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW su Chiesa: “Federico Chiesa e la Juventus era una storia destinata a finire. Una sconfitta per tutti. Per il club che in Chiesa ha investito fior di milioni. Per il calciatore stesso che in bianconero pensava d’aver trovata la casa d’una vita e carriera calcistica. Per l’allenatore che è stato, Massimiliano Allegri, che non ha saputo valorizzarlo tatticamente e viceversa anche per il giocatore che ha mostrato di non sapersi ambientare nelle scelte del tecnico livornese. Federico Chiesa al Liverpool, però, è una vittoria. Per tutti”.