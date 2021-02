Pirlo: “Handanovic è stato il migliore in campo. Speravo in questo inizio di percorso”

TORINO – L’allenatore della Juve Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, al termine del match di Coppa Italia contro l’Inter.

SULLA GARA CONTRO L’INTER – “Speravo in questo inizio. Era nei miei piani da debuttante, bisogna lavorare tutti i giorni per arrivare a questo punto. Da giocatore era piu facile perche pensavi a giocare e quando finiva la partita era finita li. Da allenatore devi pensare anche dopo e devi pensare per 30 teste. Abbiamo altri obiettivi da raggiungere e adesso ci riposiamo per la sfida di sabato”.

SULLA DIFESA – “In queste due partite hanno giocato tutti e 4 i centrali e hanno giocato benissimo. Sono tutti molto forti e i miglioramenti si vedono, non solo il rientro di Giorgio che sicuramente ci ha dato una grossa mano, ma anche Demiral sta facendo benissimo e de Ligt dopo il Covid ha ritrovato la forma giusta. Demiral e De Ligt hanno caratteristiche diverse, sono molto piu aggressivi, hanno grandi doti di giocare nell uno contro uno e hanno dimostrato in entrambe le partite di essere all’altezza”.

SUL CONFRONTO CON ALLEGRI – “Fa molto piacere. Se devo vincere quello che ha vinto lui chiamatemi anche Allegriano. L’Inter non ha mai tirato in porta, Handanovic è stato il migliore in campo e quindi siamo soddisfatti di questo”.

SULLA SVOLTA DEL GIOCO – “Da inizio stagione ci difendiamo con il 4-4-2 ma in fase di impostazione siamo diversi. In base a come ci vengono a prendere gli avversari noi decidiamo il modo di uscire ma in fase di impostazione cambiamo ogni volta”.

SULL’ATTACCO – “Spero di averli a breve tutti e tre a disposizione. Non li ho ancora avuti tutti perche oggi Morata non era neanche in panchina. Paulo quest’anno è quasi sempre stato fuori e spero di averlo presto in campo perche innalzerebbe notevolmente le nostre qualità”.