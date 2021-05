Conte: “Agnelli ha chiamato? Ha fatto i complimenti a Zhang, basta e avanza”

Il tecnico dell'Inter ha parlato

TORINO - Antonio Conte , allenatore dell' Inter , ha parlato ai microfoni de Le Iene circa la vittoria dello scudetto nerazzurro: "La vittoria del campionato è una bella soddisfazione sia per i giocatori sia per i dirigenti. E anche per me perché quando divento l'allenatore di una squadra divento anche il suo primo tifoso. Quindi lo sono stato anche di Arezzo, Bari, Siena eccetera. Agnelli? Non mi ha chiamato, ha fatto i complimenti a Zhang e questo basta e avanza. Futuro? Ci godiamo lo Scudetto e poi vedremo che scelte fare. Sceglieremo quello che sarà meglio per l'Inter. Mou alla Roma? Si tratta di una bellissima notizia, gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l'Inter. Abbraccio? Sicuramente, c'è rispetto. Ma quando c'è competizione vale il detto latino mors tua vita mea. 5 maggio? Stiamo godendo ancora".

A proposito di Juventus dopo la vittoria con l'Udinese ha parlato il tecnico Andrea Pirlo: "Questa vittoria è arrivata con fatica e orgoglio ed era molto importante anche alla luce dei risultati del pomeriggio. Ci eravamo complicati la vita per una disattenzione, ma c'era grande voglia di portare a casa il risultato, voglia che si è vista fino all'ultimo ed era la cosa più importante. Sappiamo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi la qualificazione in Champions: il gruppo c'è, è forte e ha voglia di lottare per raggiungere i suoi obiettivi. La squadra è unita, l'abbraccio finale lo dimostra, ma deve essere solo l'inizio perché mancano ancora partite importanti. Faccio i complimenti all'Inter e a Conte, hanno fatto un grandissimo campionato e l'hanno meritato. Per noi adesso si chiude un ciclo dopo 9 scudetti consecutivi, se ne apre un altro e vogliamo tornare a lottare per lo scudetto". Queste le parole di Bonucci: "Abbiamo portato a casa tre punti, ma la stagione è ancora lunga e, se ci accontentiamo di questi dieci minuti, significa che non abbiamo capito niente. Dobbiamo trovare le forze per arrivare all'obiettivo Champions e portare a casa la Coppa Italia.