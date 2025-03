Condò: “Juve? Nel 2025 ci sono stati dei passi in avanti”

Paolo Condò, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita con l'Atalanta.

Paolo Condò, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: “Delle candidate al titolo l’Atalanta è la più concentrata sul solo presente, che resta “ora o mai più” malgrado le ultime delusioni casalinghe. Gasperini ha detto troppo del suo incerto futuro, il che fa sospettare una strategia mirata all’oggi: se depuriamo il suo torneo dalle prime tre giornate, tutte in trasferta per finire i lavori al Gewiss, l’Atalanta è in testa con 52 punti contro i 51 di Inter e Napoli. Mai stata così forte. La Juve conta di restarle dietro per un altro giorno soltanto, ma agganciarla domani non sarà facile: un anno fa la stessa gara finì 2-2, e per l’Atalanta segnò due volte Koopmeiners, pensa te”.

Su Motta

"È verosimile che Thiago Motta finisca davanti al dato di Allegri un anno fa (71 punti, la Juve oggi ne ha 52 con 33 ancora a disposizione), e sarebbe doveroso considerati i denari spesi sul mercato. Ma dentro a un progetto che comunque contiene anche le cocenti esclusioni nelle coppe, nel 2025 i passi avanti si vedono, e una volta per tutte il tema della continuità di Motta non andrebbe più posto".