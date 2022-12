Juve, le condizioni di Pogba preoccupano: salta altre sei partite?

Il recupero del centrocampista francese non procede secondo le previsioni e il suo rientro in campo potrebbe slittare alla fine di gennaio

La Juventuscontinua a lavorare sul campo alla Continassa in vista della ripresa della Serie A. Ma a preoccupare Massimiliano Allegri ci sono ancora una volta le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista, dopo le vacanze a Miami era tornato a Torino per proseguire il percorso personalizzato di recupero. Ma, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i problemi non sono finiti, anzi.