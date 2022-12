Qatar 2022, Argentina in finale nel segno di Messi e Alvarez: bene Paredes

Ieri sera è andata in scena la prima semifinale del Mondiale2022, in cui l'Argentina ha battuto la Croazia per 3-0. L'Albiceleste è passata in vantaggio al 34' grazie a un calcio rigore conquistato da Alvarez e trasformato da Messi. Cinque minuti dopo è stato ancora Alvarez a infilarsi nella difesa croata: questa volta il giovane attaccante ha vinto due rimpalli e ha infilato Livakovic per il 2-0. Nella ripresa poi, al 69' poi è arrivato il colpo del ko definitivo. Un'azione strepitosa di Messi, che dopo aver saltato tre avversari ha servito ancora Alvarez per la doppietta e il 3-0 finale.