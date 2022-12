Juve, accordo raggiunto per il rinnovo di Iling-Junior fino al 2027

Il giovane talento inglese ha impressionato nelle sue prime uscite con la squadra di Allegri e il club si è mosso per prolungare il contratto

La Juventussi sta allenando in vista della ripresa della Serie A, in programma il 4 gennaio. La squadra di Allegri aveva chiuso il 2022 con una grande rimonta in classifica, dopo una partenza da dimenticare. I bianconeri infatti sono arrivati alla sosta al terzo posto, a due punti dal Milan secondo. In questa risalita, una parte del merito va all'apporto dato dai giovani provenienti dal settore giovanile, che complici gli infortuni, hanno trovato più spazio. Tra loro, uno di quelli che si è messo più in luce è stato Samuel Iling-Junior.

Sono state tre le presenze quest’anno tra campionato e Champions League per il talento inglese, arrivato in bianconero dal Chelsea. Nonostante abbia giocato solo 44 minuti nelle sue prime presenze con la Juve, il classe 2003 ha già collezionato 2 assist, mettendo in mostra le sue doti nel dribbling, nel cross e non solo. Proprio sul più bello poi è stato frenato da un infortunio che ha chiuso il suo anno in anticipo.

Il contratto di Iling Jr era in scadenza a giugno 2023, ma la Juventus, che già prima del suo esordio aveva avviato il dialogo per il prolungamento, non ha voluto lasciarselo scappare, specialmente a parametro zero. Come riferisce Sky Sport infatti, il club e l'entourage del giocatore hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2027.