Calciomercato Juventus, il nuovo bomber dalla Premier: due fuoriclasse a Torino

Due grandi occasioni dalla Premier per l'attacco bianconero: che colpi da affiancare a Cristiano Ronaldo

redazionejuvenews

A poco più di 24 ore dalla supersfida di domani sera contro il Porto, non si frenano le voci di calciomercato per la Juventus. I bianconeri, nelle ultime settimane, hanno evidenziato delle lacune evidenti a livello di rosa. Poche le alternative a disposizione di Pirlo in attacco, lì dove il ko di Dybala e i problemi dell'ultimo mese di Morata hanno messo in crisi il tecnico bianconero. La Juventus aveva cercato un attaccante a gennaio, senza però affondare il colpo. In estate tornerà sul mercato alla ricerca di un bomber, e i due nomi più caldi arrivano a sorpresa dalla Premier League.

La suggestione porta a Manchester, lì dove sta giocando con il contagocce Sergio Aguero. L'argentino ha avuto tanti problemi fisici quest'anno, ma a Torino sarebbe perfetto. Operazione a parametro zero visto il suo contratto in scadenza con il City, con la Juve già pronta a offrire un biennale da sette milioni all'anno. Il Kün può essere la spalla ideale di Cristiano Ronaldo, cercando di chiudere un'operazione simile a quella che stava per portare a Torino Luis Suarez. Esperienza, personalità e qualità da mettere al fianco di CR7, tutto quello che nelle ultime settimane è mancato al portoghese.

Un'altra opzione di qualità per l'attacco proveniente dalla Premier risponde al nome di Alexandre Lacazette. L'attaccante francese è sempre in discussione all'Arsenal, ma a Torino piace da anni. I bianconeri pensano a portarlo finalmente in Italia, sfruttando lo stallo per il rinnovo di contratto con i Gunners. Il suo contratto scade nel 2021, senza un prolungamento l'Arsenal sarà costretto a cedere l'ex Lione e la Juve ne può approfittare. sul fronte centrocampo occhio a cosa può succedere alla mediana bianconera, destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<