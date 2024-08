Compagnoni: “La Juventus deve acquistare almeno tre titolari”

Compagnoni ha parlato dello stato della rosa della Juve: per il giornalista, i bianconeri necessiterebbero almeno di tre acquisti importanti

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato dello stato attuale delle rose delle squadre di Serie A. In vista della lotta per il vertice della classifica, secondo il giornalista la Juventus non sarebbe ancora abbastanza pronta e necessiterebbe di rinforzi rilevanti.

Marianella sulla Juventus e le altre big di Serie A

Ecco le sue parole: “Penso sia presto per sbilanciarsi in pronostici. La Juventus deve acquistare almeno tre titolari, il Milan deve prendere un uomo fondamentale a centrocampo, il Napoli deve risolvere la questione legata a Lukaku e Osimhen. Credo che le inseguitrici dell’Inter siano tutte un po’ in ritardo. L’Inter, non avendo problemi di amalgama, dovrebbe partire forte ma dipenderà molto dalla preparazione voluta da Simone Inzaghi per una stagione così lunga e ricca di impegni”.